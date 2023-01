Come racconta Tuttosport, lapotrebbe andare avanti così, rimandando poi al mercato estivo gli interventi del caso per la rosa che dovrà affrontare la prossima stagione. Strategia che in realtà significherebbe accumulare lavoro extra da liquidare a fine campionato. In questa finestra invernale che si è appena aperta la società bianconera potrebbe intervenire sulla fascia destra per coprire un ruolo che solitamente vede Cuadrado come interprete principale: il colombiano, peraltro in scadenza a giugno, ora è out per un problema al ginocchio, così come il suo sostituto De Sciglio, che lamenta invece un problema muscolare.