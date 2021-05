Stefano Tacconi, grande ex portiere della Juventus e amico de IlBianconero.com, oggi ha commentato all'Adnkronos la scelta che si sta profilando per la panchina bianconera: "Anche se non è ancora ufficiale, su Allegri alla Juve dico che le minestre riscaldate non mi sono mai piaciute. Sarà l’ennesimo campionato ‘strano’. Preferirei arrivasse uno come Zidane, quella potrebbe essere la sorpresa. Resterebbe Ronaldo e potrebbero arrivare Sergio Ramos e Marcelo, due giocatori niente male".

Nelle prossime ore si attendono l'esonero di Pirlo e l'annuncio di Allegri. Anche se le sorprese di mercato non si possono mai escludere fino all'ufficialità.