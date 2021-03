Era il 15 marzo 2003, 18 anni fa, quando Pavel Nedved segnava una doppietta decisiva per battere il Modena in campionato. Un tassello verso il 27° scudetto bianconero con Lippi in panchina. Dopo aver sbloccato il risultato a inizio secondo tempo, l'attuale vicepresidente della Juve conquistava palla a centrocampo e andava a raddoppiare a dieci minuti dalla fine. Una rete splendida, emblematica di cosa fosse la Furia Ceca.