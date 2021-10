Non solo Paulo, non solo Juan. La Juventus durante questa stagione dovrà affrontare vari discorsi, legati a un gruppo ampio di giocatori in scadenza a giugno. La Juve ha deciso di prolungare il contratto della Joya e del Panita Cuadrado, perché il dialogo per continuare insieme è avviato da tempo.Giugno 2022 resta un momento importante. Era la data prevista dell'addio di Ronaldo, poi anticipato, sarà quella della scadenza di, con due strade davanti: addio o rinnovo a cifre inferiori. Il contratto di Locatelli, da 2-3 milioni a stagione, ha segnato l’inizio di una nuova era: impossibile - scrive la Gazzetta - che Bernardeschi, ad esempio, rinnovi ai 4 milioni netti attuali. E poi c'è la questione attacco: in attesa di capire come finirà la vicenda Vlahovic, ci sono due scadenze fissate tra meno di un anno nel reparto offensivo.- Federico, per cui non esiste nessun dubbio, e che a giugno verrà riscattato dalla Fiorentina per 40 milioni di euro è il primo. Alvaro, il secondo. Qui la situazione è più complessa: se è vero che la Juve ha già pagato 20 milioni di euro per il prestito, lo è anche che il club dovrà decidere se investirne altri 35 per il diritto di riscatto. L’Atletico Madrid li aspetta, Alvaro ci spera e la Juve aspetterà i prossimi mesi per decidere, magari trattando per uno sconto. Tutte operazioni da impostare, senza dimenticarsi, però, del rinnovamento.