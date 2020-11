Manolo Portanova è riuscito a ritagliarsi un piccolo spazio nella prima squadra di Andrea Pirlo, che lo aveva testato nel pareggio in campionato contro il Crotone. Da tempo, sul classe 2000, ci sono gli occhi della Serie B, su tutti club come Lecce e Pescara, ma per ora la Juventus avrebbe alzato il muro. Il motivo? Stando a quanto riporta SerieBnews.com, il club bianconero starebbe pensando di inserire Portanova nella trattativa con il Milan per portare a Torino Hakan Calhanoglu.