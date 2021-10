Partirà domani il ritiro della prima squadra. Un modo per dare una scossa a tutto l'ambiente e provare a riscattare le recenti sconfitte contro Sassuolo e Verona. Al gruppo in ritiro, si unirà un giovane della Juventus Under 23. Si tratta del difensore centrale Koni de Winter che, infatti, non è partito con la squadra di Zauli alla volta di Bolzano, per giocare contro il Sudtirol.