Secondo quanto riporta Tuttosport nell'edizione odierna, la Juve lavora anche in ottica 'giovani'. E c'è aria di promozione per Luca Coccolo, cresciuto e sempre presente in ogni squadra giovanile dei bianconeri, nello scorso anno colonna portante dell'Under 23 di Fabio Pecchia in grado di vincere la Coppa Italia di categoria. Il suo contratto è in scadenza nel 2021, ma le operazioni per il rinnovo sono in corso: attente valutazioni sono in corso da parte dello staff tecnico. Se dovesse andar via uno tra Rugani e Romero, potrebbe essere confermato come quinta opzione tra i centrali. E' una questione anche di lista Uefa: al momento, c'è solo Pinsoglio tra i 'club trained player', ovvero i giocatori formati nel vivaio. Pure per questo Paratici è tornato a 'inseguire' Kean.