Juve, di quale livello è stato il gioco? Per Gazzetta, quello bianconero è stato un gioco di tutto fumo: ed evaporato il fumo del primo abbagliante quarto d’ora, "che comprende anche una traversa ciabattata, ci si accorge che c’è poco arrosto. Nel senso che Morata resta fuori dal gioco, Dybala si muove molto in orizzontale e in verticale, ma, alla fine, stringi, stringi, il suo talentuoso vagare, si riassume su un paio di telefonate dalla distanza. Mai una buona rifinitura". Allegri è stato tradito dai suoi nobili giocolieri che hanno promesso tanto in avvio e mantenuto poco. Però la strada del gioco è quella giusta.