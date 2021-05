La Juventus ha la necessità di fare cassa. Diversi giocatori sono iscritti nella short list di giocatori che possono essere sacrificati in nome del bilancio, tra cui Merih Demiral. Come riporta il Corriere dello Sport, il centrale turco, classe 1998, sarebbe perfetto per la difesa del futuro, ma rappresenta una potenziale fonte di guadagno. La Juve ha sempre rifiutato offerte per 40 milioni di euro, se questa volta si ripresentassero, allora verrebbero prese in gande considerazione.