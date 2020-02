Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Mario Mandzukic si è sentito tradito dall'addio alla panchina della Juventus di Massimiliano Allegri. Il centravanti croato non ha gradito il cambio in panchina e ciò si è riflettuto anche sul suo ruolo nella squadra. Mandzukic, infatti, si è trovato da alfiere del tecnico precedente ad esubero di lusso con la gestione di Maurizio Sarri. Il cambio di guida tecnica, non per altro, ha sensibilmente contribuito alla sua cessione, a gennaio, in Qatar all'Al Duhail, dove ha raggiunto un altro ex bianconero, Medhi Benatia.