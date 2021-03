La Juventus è scesa in campo alla Continassa per preparare il big match contro la Lazio, importante sia per l’autostima che per le sorti della classifica. Pirlo spera di recuperare i tanti indisponibili, ma sicuramente non potrà contare su Gianluca Frabotta, squalificato per somma di ammonizioni. L’ultima contro lo Spezia, gara in cui è stato schierato in extremis per il forfait dell’ultimo minuto di De Ligt. Di seguito la decisione del Giudice Sportivo:



“FRABOTTA Gianluca (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)”.