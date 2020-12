Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, non ci sarebbe spazio per Paulo Dybala contro il Genoa. Il recupero in extremis di Morata, reso possibile dalla riduzione delle giornate di squalifica, sovvertirebbe le gerarchie stabilite pre-sentenza. Joya in panchina, Alvaro di nuovo in campo: “Senza riduzione della squalifica di Morata, sarebbe stato sicuro titolare acconto a Cristiano; ora, a meno di sorprese in ottica Atalanta, partirà ancora dalla panchina. L’occasione a gara in corso comunque arriverà: potrebbe bastare un gol per rompere il ghiaccio, ritrovare la fiducia e cambiare il trend”.