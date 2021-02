1









Dragusin via a parametro zero? La Juventus sta cercando di scongiurare questo scenario. Stando a quanto riporta Tuttosport, il club sta trattando con il difensore e con il suo entourage per strappare l’accordo per il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno. Il classe 2002 ha totalizzato 4 presenze in prima squadra tra Champions, campionato e Coppa Italia, ha dimostrato tutto il suo potenziale e per questo ha anche attirato l’interesse di diversi club europei, in primis il Lipsia. L’obiettivo del club è quello di evitare di lasciarlo partire a parametro zero.