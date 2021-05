Cristiano Ronaldo deve ritrovare in fretta se stesso, perché alla Juventus servono come non mai i suoi gol per centrale l’obiettivo Champions League. Come riporta La Gazzetta dello Sport, c’è un giocatore che potrebbe riaccendere CR7, ovvero Morata, favorito su Dybala per la sfida contro l’Udinese. Lo spagnolo sta meglio fisicamente e potrebbe aiutare il portoghese per sinergie rodate da tempo. Inoltre, la vera arma in più sarà Federico Chiesa, che potrebbe rientrare proprio contro la quadra di Gotti nel caso in cui l’allenamento di oggi darà garanzia per domani.