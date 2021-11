Da pedina di scambio a giocatore importante, e forse decisivo, nel nuovo 4-4-2 scelto da, con due ali pure e due centrocampista dinamici in mezzo., che conaveva mostrato tutte le qualità anche in zona gol, ha ripreso a correre e a segnare. L'allenatore bianconero lo ha preferito anelle ultime due partite contro, in cui sono arrivate due vittorie. Ma adesso il problema può arrivare dal mercato: ildiavrebbe messo gli occhi proprio sull'americano.L'interesse delnei confronti diè sempre più insistente. Secondo quanto riportato dal Sun, infatti, Conte avrebbe chiesto il centrocampista come primo rinforzo per il centrocampo già dalla prossima sessione di mercato., che McKennie l'aveva portato a Torino dopo l'esperienza allo Schalke 04, sarebbe disposto a pagarlo circa 17 milioni di sterline. Praticamente in linea con la richiesta della Juventus: 20 milioni, ma di euro, richiesti però l'estate scorsa. Il valore attuale, secondo il sito specializzato Transfermarkt, sarebbe intorno ai 25 milioni di euro.- McKennie, con la maglia della Juventus, ha messo insiemetra campionato e coppe, condite da(ben 7 lo scorso anno) e 3 assist. Ma sono altri i numeri sul campo che rendono l'americano indispensabile, almeno per il momento, nell'undici di Allegri. Contro la Fiorentina, per esempio, è stato il calciatore ad aver percorso più chilometri: 12.171. Meglio di lui solo Henderson e Di Francesco dell'Empoli e Badelj del Genoa. C'è di più: McKennie è stato anche il giocatore ad aver totalizzato più dribbling - con successo - nell'ultima giornata. Sono stati 5: dietro di lui anche attaccanti come Leao e Pedro, o centrocampisti offensivi come Pellegrini e Perisic.- Nel caso in cuipartisse come cambierebbe la Juventus? In rosa non ci sono giocatori con le sue caratteristiche, al momento le gerarchie indicherebberocome il partner ideale diin un centrocampo a due. A meno che la società non decida di approfittare del mercato di gennaio per regalare un'alternativa ad