Nessun nuovo squalificato in casa Juve dopo la partita contro l'Inter. Andrea Cambiaso però, ricevendo l'ammonizione nell'ultima gara, entra in diffida. Un altro giallo nel match contro il Monza, in programma venerdì, significherebbe assenza contro il Napoli. Uno scenario che il giocatore e Allegri vogliono evitare, considerando anche che ancora non è rientrato Weah e sulla fascia destra il tecnico ha pochissima scelta.