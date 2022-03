Stando a quanto riferisce Rai la Juventus avrebbe un obiettivo primario per il mercato estivo, si tratterebbe del centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic Savic. Sempre secondo l'emittente televisiva torinese ci sarebbe un forte interesse per Nicolò Zaniolo visto che al momento le parti per il rinnovo di Paulo Dybala sembrerebbero essere lontane. Un giocatore che invece ha più volte espresso il desiderio di restare alla Vecchia Signora è Matthijs De Ligt.