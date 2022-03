Anche oggi la Juventus si è allenata in vista del derby d'Italia in programma domenica alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino. Come si legge nel report ufficiale della Vecchia Signora il terzino brasiliano Alex Sandro ha smaltito l'infortunio ed è tornato ad allenarsi completamente con il gruppo squadra. Una bella notizia per Massimiliano Allegri che potrà riaverlo a disposizione contro l'Inter.