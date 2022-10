Tre punti e una nuova apertura alla rimonta Champions. Questa la priorità della Juventus al Da Luz vuole una vittoria per giocarsi tutto nell’ultima partita del girone, quando a Torino arriverà il Psg (2 novembre). Ma, come scrive Gazzetta, il match di Lisbona servirà al d.s. Federico Cherubini e ai dirigenti bianconeri anche per rivedere all’opera da vicino Alejandro, terzino sinistro in scadenza di contratto con il Benfica. Non è l’unico nome nel mirino per il dopo Alex Sandro, ma uno dei più caldi.