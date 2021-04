Domenica 2 maggio alle 18 la Juventus sarà in Friuli per affrontare l'Udinese alla Dacia Arena. E già sa che un giocatore importante della squadra di Gotti non sarà in campo: si tratta dell'ottimo portiere Juan Musso, che era diffidato ed è stato ammonito in occasione del fallo da rigore commesso nella partita (ancora in corso) contro il Benevento. Un'uscita a valanga su Lapadula che ha portato a penalty e cartellino giallo.

La Juve giocherà invece fra poco, alle 15, contro la Fiorentina, e dovrà stare attenta al proprio poker di diffidati.