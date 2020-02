Secondo quanto riportato dallo spagnolo AS, Sergio Ramos è in rottura con il Real Madrid. Il capitano dei blancos, infatti, è entrato in conflitto con il club madridista sul rinnovo del contratto, che è in scadenza nel 2021. Così, l'aria tesa che filtra da Madrid, rimbalza anche in Italia, con la Juventus che potrebbe tentare il colpo a sorpresa. Ramos piace da sempre alla dirigenza bianconera, con Fabio Paratici che potrebbe giocare una carta importante per smuovere la trattativa: ovviamente, Cristiano Ronaldo, che con Ramos a giocato e vinto parecchio, negli anni passati insieme al Real Madrid.