Domenica scoppiettante e convulsa sotto tanti punti di vista. Non solo perché Juve-Napoli non verrà giocata, ma anche perché il mercato sta dando grandi risposte ai bianconeri in ottica Federico Chiesa. L’impasse che stava caratterizzando la situazione di Mattia De Sciglio sembrerebbe essere stato superato, dopo che è stato trovato l’accordo con il Lione per il prestito. Ecco perché, come riporta Calciomercato.com, il terzino non si è presentato allo Stadium, nonostante sia stato convocato da Andrea Pirlo per la non-partita contro la squadra di Gattuso.