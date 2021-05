La notizia, giunta ieri sera, del passaggio di Douglas Costa in prestito gratuito al Gremio sembra ufficializzare contemporaneamente l'addio a parametro zero dell'ala brasiliana dalla Juventus la prossima estate. Il contratto dell'ex Bayern con la Juve infatti scade proprio a giugno 2022, quando cioè finirà il prestito gratuito al club di Porto Alegre. A scanso di un rinnovo contrattuale che pare poco probabile per un giocatore che di anni ne avrà 31, Douglas Costa andrà via a zero dopo che la Juve lo acquistò per complessivi 46 milioni di euro.