Inizia il 2022, inizia un tour de force per la Juve. Che dal 6 al 23 gennaio è attesa da sei partite decisive per il prosieguo della sua stagione, essendo impegnata su tre diversi fronti. Campionato, Supercoppa Italiana e Coppa Italia, la squadra di Allegri non si farà mancare proprio niente, affrontando addirittura quattro big match nell'arco di poco più di due settimane. Di passi falsi non ne sono concessi, perchè la rincorsa alle prime della classifica non ammette più errori e le partite secche, neanche a dirlo, non consentono distrazioni.



Nella nostra gallery gli impegni di gennaio della Juve, da vivere tutti d'un fiato: