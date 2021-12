Un "finto" scudetto sotto ildella: potrebbe essere questa la novità per labianconera in vista della prossima stagione, come riferisce il portale specializzato Footyheadlines pubblicando le immagini di una delle opzioni al vaglio diper la divisa 2022-23 della Vecchia Signora.Per la prima volta dal cambio di logo del 2017, si legge, la prima maglia della Juve potrebbe avere strisce più sottili, un aspetto che suggerisce alcune riflessioni sulla visibilità dell'attuale logo. La prima ipotesi, dunque, sarebbe proprio quella di aggiungere una sorta disotto il logo per distinguerlo al meglio dalle strisce verticali. In alternativa, si aggiungerebbe allo stemma un bordo spesso in bianco, oppure si realizzerebbero i loghi con un colore dorato.