Fine dell'anno, ma anche del girone di andata di Serie A. Che per laè stato una sorta ditra alti e bassi, illusioni di risalita e rumorose cadute, con il timonierespesso in difficoltà nel tenere la rotta di una squadra decisamente diversa da quella lasciata nelle mani di Sarri prima e di Pirlo poi, prima del suo ritorno in bianconero. L'aspetto positivo, che fa ben sperare per il nuovo anno, è il, conEd è proprio questo - la difesa ritrovata - il primo tema che emerge dall'analisi proposta da Gazzetta.it, che ripercorre gli ultimi quattro mesi della Vecchia Signora reparto per reparto. La retroguardia della Juve è di nuovo solida, addirittura la migliore in Italia dello scorso bimestre. Un grosso sospiro di sollievo per il tecnico, tanto più dopo le papere di inizio stagione di: proprio il portiere polacco è stato forse il primo a ritrovare la migliore condizione, "contagiando" poi Chiellini, Bonucci e De Ligt (ma non solo), fino ad arrivare ai numeri più recenti, tipici di una squadra "allegriana".Meno confortante il quadro del centrocampo: seha reso anche oltre le aspettative, Rabiot, Bentancur, Alex Sandro e Arthur non hanno fatto altrettanto, per non parlare di Ramsey ormai fuori dal progetto tecnico; segnali positivi, con il passare dei giorni, sono invece arrivati da, con quest'ultimo che nelle ultime settimane si è rivelato la miglior sorpresa della Juve.Infine l'attacco, altro reparto in crescita ma non ancora ai livelli di prolificità di una squadra che vuole puntare ai primi posti della classifica. In attesa del rientro di, un aiuto potrebbe arrivare anche dal mercato. Per arrivare in porto, meglio evitare ulteriori burrasche...