Un figlio d’arte per le giovanili. Titola così la Gazzetta dello Sport, che racconta di un colpo di prospettiva per le giovanili della Juventus. Chi? Suazo Junior., attaccante classe 2008 ex Inter e Cagliari, figlio di David, nazionale honduregno in Italia dal 1999 al 2012, è stato aggregato all'Under 15. Anche Luis Gabriel è una punta che fa della velocità e dell’estro il suo punto forte, come il padre.