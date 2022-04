Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Giacomo Raspadori piace tanto e perché offre diverse garanzie. Jack "ha meno talento di Zaniolo, molta meno fisicità ma più capacità di giocare nello stretto e una testa mai in discussione", che del resto lo ha portato dalle giovanili del Sassuolo alla Nazionale in pochissimo tempo. Secondo Gazzetta, la trattativa, inoltre, potrebbe appoggiarsi sullo storico rapporto tra i due club e sull’apertura del Sassuolo a un pagamento in molti anni, già decisiva per il destino di Locatelli.