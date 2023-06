Per come si è avviata, questa sessione di mercato rischia di regalare colpi di scena inaspettati, con la cessione di Sandro Tonali che ha già scosso il calcio italiano. Ma le sorprese potrebbero non finire qui, perchè stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'Atalanta potrebbe cedere in prestito all'Inter l'ex bianconero Merih Demiral, che non ha trovato moltissimo spazio nell'ultima stagione.