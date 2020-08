In passato fu corteggiato da diversi club italiani, tra i quali Napoli e Juventus, adesso James Rodriguez sembra essere destinato a sbarcare in Premier League. Stando a quanto racconta la stampa francese, il suo agente Jorge Mendes lo starebbe convincendo ad accettare l’offerta del Manchester United, a discapito dell’interesse del Paris Saint-Germain. Il club inglese conta di chiudere per il trequartista del Real Madrid a 30 milioni di euro, ma l’ingaggio da 8 milioni di euro annui può rappresentare un problema. Su James Rodriguez rimane viva anche la pista Everton, dove c’è il suo grande sponsor Carlo Ancelotti.