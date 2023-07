Uno dei nomi che è finito in passato sulla lista dei dirigenti bianconeri è quello del laterale Renan Lodi, attualmente in prestito dall'Atletico Madrid al Nottingham Forest. Nelle ultime però, il giocatore ha raggiunto un'intesa di massima con il Marsiglia, dove è atteso per effettuare le visite mediche e apporre la propria firma sul contratto.