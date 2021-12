La Juventus sul mercato guarda soprattutto a centrocampo e attacco. Ma come scrivevamo ieri sera, anche la difesa vuole la sua parte. E secondo il Messaggero, per il ruolo di terzino sinistro starebbe tornando in auge il nome di un vecchio pallino bianconero:, in uscita dal Paris Saint-Germain. Attenzione, però: c'è un'altra squadra di Serie A che ha già contatti avviati col PSG per il prestito di Kurzawa, ed è la Lazio dell'ex allenatore della Juve Maurizio Sarri. Intanto, Alex Sandro può partire.