Lex terzino del Chelsea Emerson Palmieri è tornato a parlare ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato di quello che sarà il suo futuro.'No, mai ricevuto offerte dalla Serie A. Si sono interessate a me solo squadre di Premier League e ho scelto il West Ham. E sono molto contento. Ogbonna e Scamacca? Mi fanno sentire a casa. Ci conosciamo da tempo grazie alla Nazionale e qui con Angelo e Gianluca stiamo praticamente sempre insieme. Grazie a loro per me è stato più facile adattarmi: mi hanno permesso di conoscere la squadra, capire meglio come funziona. È sempre un piacere essere insieme ad altri italiani'.