Dopo una stagione di alti e bassi, Rafael Leao vuole rilanciarsi con la maglia del Milan, anche se le sirene del mercato potrebbero tentare il club rossonero. Come scrive Calciomercato.com, nell’incontro tenutosi in settimana tra la dirigenza e l’agente Jorge Mendes sono emerse diverse offerte importanti per l’ex Lille. Le principali provengono dalla Premier League, con Wolverhampton ed Everton i club più interessanti. Attenzione anche al Marsiglia, che ha preso informazioni su Leao. Il Milan chiede oltre 30 milioni di euro per un giocatore che, in passato, era stato accostato anche alla Juventus.