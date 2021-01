Ricordate Drenthe? L'esterno ex Real Madrid, a lungo grande obiettivo di mercato della Juventus, si è raccontato a El Partidazo de Cope. Raccontando anche segreti piuttosto intimi: "Ho sette figli con quattro donne diverse, ma adesso sono single. Ho preso peso? Sì. Devo riprendere pian piano, ma non sono in condizione di giocare, penso di dover perdere tre chili. Ma da lunedì, dieta. Purtroppo ho sempre mangiato molto, le mie zie cucinano molto bene… Ho bellissimi ricordi, Madrid è casa mia. All’inizio il mio migliore amico era Robinho e poi c’era anche Guti. Il Buddha non esiste più, ma era il miglior locale per uscire. Ma ora ho 33 anni e certe cose non le faccio più".