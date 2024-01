Un ex obiettivo dellaè (ancora) sul mercato. Si tratta di Jesse, attaccante ex Manchester United classe 1992 che dopo la deludente stagione al Nottingham Forest è rimasto senza una squadra, tanto che ora, secondo quanto riportato dal The Sun, ha deciso di licenziare il suo manager e mettersi alla ricerca di una possibile destinazione in autonomia. Già in estate si era messo a disposizione di vari club in Inghilterra e anche all'estero, specialmente in Arabia, dove era stato vicino all'Al Ittifaq, ma ad oggi risulta ancora "disoccupato".