In passato fu accostato alla Juventus, adesso Draxler può seriamente abbandonare il Paris Saint-Germain. Infatti, nonostante le voci di un possibile rinnovo, il suo futuro sembra lontano da Parigi, e come riporta la Bild il PSG sarebbe pronto a lasciarlo partire a gennaio, provando a ricavare qualche milione dalla sua cessione piuttosto che perderlo a zero a giugno. Possibile nuova avventura per tedesco, in passato vicino alla Vecchia Signora.