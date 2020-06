Il Manchester City vuole fare spesa in casa Bayern Monaco. Come riporta Footmercato, nel mirino ci sarebbero Kingsley Coman e Thiago Alcantara, il primo ex Juventus, mentre il secondo accostato ai bianconeri in sede di mercato. Il francese ha intenzione di rimanere in baviera, e sebbene sia contento del corteggiamento non ha programmato nessuna cessione. Diverso il discorso del centrocampista spagnolo, che ha già lavorato con Guardiola ai tempi del Barcellona. È in scadenza di contratto nel 2021, circostanza che lo pone ad un bivio: lasciare il Bayern questa estate oppure rinnovare.