Simone Padoin, il soldatino di mille battaglie negli anni della rinascita bianconera in Italia ed in Europa sotto la guida di Antonio Conte e Massimiliano Allegri, è in trattative con il Frosinone, club che si appresta a prendere parte al campionato di Serie B. Il jolly Padoin, svincolato dopo la fine dell’esperienza al Cagliari, vorrebbe un accordo biennale mentre i ciociari al momento sono fermi ad offrirne uno. In caso di mancato accordo, potrebbero risalire le quotazioni dell’Hellas Verona pronta ad ingaggiare il giocatore.