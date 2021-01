Gli intrecci di mercato tra Juventus e Genoa sono destinate a proseguire. Non solo Rovella, i tanti giocatori in prestito al Grifone e i giovani in casa bianconera, ma anche ex giocatori. Infatti, come riporta Sky Sport, l’ultima idea del club di Preziosi è Kwadwo Asamoah, classe 1988 attualmente svincolato dopo la risoluzione contrattuale con l’Inter.