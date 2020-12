In casa Napoli non regna solo il caso Milik, ma c’è anche un altro attaccante fuori dai progetti di Aurelio De Laurentiis e Gattuso, ovvero Fernando Llorente. L’ex attaccante della Juventus è ai margini del club azzurro ed è attualmente in cerca di un club che possa offrirgli una nuova chance. Si è parlato di un ritorno in Spagna, ma in Italia resiste la candidatura della Sampdoria. Stando a quanto riporta Sportitalia, l’attaccante spagnolo sarebbe vicino ai blucerchiati, tanto che settimana prossima sarebbe previsto il summit decisivo per l’affare.