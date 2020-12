Quanti giocatori sembrano promettere faville nelle giovanili della Juventus e poi non riescono a sfondare nel calcio che conta. Uno di questi è Fausto Rossi, nato proprio a Torino il 3 dicembre 1990. Un centrocampista completo che però, complici anche diversi infortuni, non è mai esploso in bianconero. Anzi, non ci ha mai giocato neppure una partita. Dopo un'intera formazione giovanile nella Juve, fin dai tempi delle scuole elementari, e due tornei di Viareggio vinti con la Primavera, Rossi viene ceduto in prestito in: Vicenza, Brescia, Valladolid, Cordoba e Pro Vercelli. Fino alla fine del suo contratto con la Vecchia Signora, quando viene ingaggiato dal Trapani, poi dall'Universitatea Craiova (dove affronta il Milan in un preliminare di Europa League) e infine dalla Reggiana, dove milita tuttora.