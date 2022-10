Non è ancora definita al 100% la formazione della, che pure ieri si è ritrovata per la rifinitura. Sciolti tanti dubbi, ma non gli ultimi per Massimiliano, che solo nel pomeriggio comunicherà la formazione ufficiale alla squadra. Per ora resistono due incertezze: una legata all'attacco, sul partner di Dusan; l'altra legata alla difesa, dando per scontato che utilizzi i 3 dietro, chi affiancheràPartiamo dall'inizio, e cioè dalla difesa. Tra i tre designati col Toro -- proprio l'ex granata è finito ai box per infortunio. Ma nella formazione che affronterà l'Empoli può restare fuori anche Danilo, lasciando il posto a Rugani; Alex Sandro invece è certo di una maglia da titolare, esattamente come Leonardo Bonucci. Altro dubbio, stavolta in attacco: Kean o Milik? La sensazione è che Allegri voglia dare ancora un po' di riposo al polacco, per averlo al massimo con il Benfica.