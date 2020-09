Merih Demiral questa sera sarà impegnato con la Turchia nella seconda giornata della Nations League. Dopo la sfortunata sconfitta casalinga contro l'Ungheria (punizione magistrale di Szoboszlai) oggi la selezione del c.t. Gunes andrà in Serbia per affrontare Sergej Milinkovic-Savic e compagni, reduci anche loro da una sconfitta (3-1 in Russia). Demiral ha giocato tutta la partita persa contro i magiari, ed è accreditato di una maglia da titolare anche stasera. Domani invece saranno impegnati gli italiani della Juve (Bonucci, Chiellini e Luca Pellegrini) in trasferta contro l'Olanda.