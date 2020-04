1









Thomas Meunier, terzino del PSG che va in scadenza al termine della stagione, ha deciso che questi saranno i suoi ultimi mesi al club. Il belga, secondo il Daily Telegraph, non rinnoverà il suo accordo con il club francese. La Juve lo segue da tempo ma la concorrenza non mancherà: Arsenal, Bayern Monaco, Borussia Dortmund ed Inter sono gli altri club che stanno tenendo d'occhio il nazionale belga di 28 anni arrivato al PSG nel 2016.