Come racconta Gazzetta, perda discutere resta la cifra da versare al giocatore alla firma. Quando Adrien si trasferì alla Juve a parametro zero, nell’estate del 2019, incassò 10 milioni subito. Oggi non si è ancora entrati in una vera e propria trattativa dettagliata con chi cura gli interessi di Rabiot, e cioé mamma Veronique. Un osso duro (lo sa bene il Psg, che lo perse appunto senza incassare nulla dal suo addio...), ma che ha buoni rapporti con Federico Cherubini e la dirigenza bianconera, a differenza di quanto capitò a Parigi con Leonardo come controparte.