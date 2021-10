31 ottobre 2015. Poco meno di sei anni fa, nella notte di Halloween, lavinceva allo scadere ilcontro il, con un gol di Juana riportare i bianconeri in vantaggio all'ultimo minuto di recupero dopo il pareggio granata al 51'. Una stracittadina indimenticabile per la squadra di Massimiliano, che all'undicesimo turno di campionato sembrava già tagliata fuori dalla lottadopo un inizio di stagione complesso, con la prima vittoria arrivata solo alla quarta giornata e una serie di prestazioni poco convincenti; una partita che, nei mesi a venire, è diventata il segno tangibile di una netta inversione di rotta per i bianconeri, che da quel momento in avanti avrebbe inanellato una serie di 14 vittorie consecutive fino al pareggio a reti bianche del 19 febbraio 2016 contro il Bologna, arrivando poi a conquistare il quinto tricolore consecutivo.2 ottobre 2021. Ieri sera la Juventus ha vinto un altro derby segnando la rete decisiva all'86', con Manuelin gol proprio quando sembrava che il match fosse destinato a concludersi sullo 0-0. Inevitabile tornare con la mente al 2015, a quell'esultanza di Cuadrado a tempo quasi scaduto, che allora nessuno immaginava potesse rivelarsi il preludio di uno straordinario filotto di vittorie e di un trionfo che fino al giorno precedente nessuno, se non pochi folli, riteneva possibile. Che la storia possa ripetersi? Sarà il tempo a dirlo. La Juventus, intanto, sembra aver ritrovato la strada giusta, confermando quanto di buono aveva fatto mercoledì incontro ilcampione d'Europa. Come Max Allegri ama ripetere, i conti si faranno a marzo, inutile perdersi in chiacchiere in questo momento della stagione. "Fino alla fine" insomma, oggi come nel 2015.