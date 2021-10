Come racconta Gazzetta, il Toro affronta il derby "alla stessa altezza della Juve", otto punti i granata e otto i bianconeri. Da quanto tempo non accadeva? Non succedeva dall’ottobre del 2015, "quando gli allenatori erano Gian Piero Ventura e Allegri stesso, alla seconda stagione del suo primo ciclo juventino. Differenza di rilievo: quello era l’ultimo Toro di Ventura, l’allenatore a fine stagione avrebbe risolto il contratto per diventare c.t. della Nazionale; questo è il primo Toro di Juric".