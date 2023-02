Un grado di separazione. Sì, è solo un punto a dividere, che domani sera vivranno l'ennesimo capitolo del sempre attesoin una situazione di classifica certamente insolita, venutasi a creare dopo lainflitta al club bianconero per il caso plusvalenze. 32 a 31, dunque, si (ri)parte da qui, con la Vecchia Signora virtualmente alle spalle del Napoli capolista e invece costretta a rincorrere ila quota 35 per provare ad avvicinarsi alla zona Europa.Il micro-obiettivo è proprio questo, lo ha detto anche Massimiliano: servono punti per scalare la classifica, per rimarcare ancora una volta che la Juve non muore mai, nemmeno quando tutti sembrano pronti a infliggerle il colpo decisivo per abbatterla. Ed ecco che allora, forse forse,, quello più opportuno per lanciare un segnale alle avversarie e ricordare loro che Madama è sempre lì alle calcagna, sia mai che poi quei 15 punti vengano anche restituiti. E poi si sa, vincere una stracittadina suscita sempre un, regala un'iniezione di fiducia. Che a una squadra ingiustamente penalizzata - ma comunque in corsa anche su un fronte europeo - non può che far bene.