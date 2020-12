di Nicolò Vallone

Quando arrivi al nono scudetto consecutivo e domini il calcio italiano per un decennio, è normale che tu non sia mai uguale a te stesso, e che un segreto di tale dominio stia nella capacità di mutare di continuo e rendersi vincenti in ogni periodo. Mutevolezza che vale sia per l'organico, ovviamente, ma anche per lo staff. Il super-ciclo della Juventus di Andrea Agnelli è passato attraverso 3 allenatori, più uno, quello attuale, che in un'annata difficile spera di riuscire a proseguire la striscia vincente.



Ripercorriamo queste "tre gestioni più una" della Juve, dal 2011-12 a questo strano 2020: